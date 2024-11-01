Trabajo para una empresa malvada, pero fuera del trabajo soy una buena persona [EN]

Me encanta mi trabajo. Tengo un salario excelente, tengo una clara oportunidad para el ascenso, e ilimitado suministro de café en la oficina. Y aunque mi trabajo requiera cometer acciones malvadas y sociópatas que contribuyen objetivamente a hacer del mundo un lugar peor, fuera del trabajo me considero una buena persona.
| etiquetas: capitalismo , sátira , humor , inglés , hipocresía
Let me give you an example. Last quarter, I led a team of engineers on an initiative to grow my company’s artificial intelligence data centers, which use millions of gallons of water per day. My work with AI is exponentially accelerating the destruction of the planet, but once a month, I go camping to reconnect with my own humanity through nature. I also bike to and from the office, which definitely offsets all the other environmental destruction I work
Tan solo se justifica y/o culpa a otros .
Si de verdad eres buena persona es mejor no decirlo, pues por experiencia sabes que te estas exponiendo a muchos palos .
Y he de pagar la hipoteca.
Y tengo familia que mantener...
Mas que nada porque es esa panda de hijosdeputa la que suele hacer que las empresas malvadas ganen cuartos y se perpetuen
"Hechos son amores y no buenas razones"
