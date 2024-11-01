edición general
Trabajo para una empresa malvada, pero fuera del trabajo soy una buena persona [EN]

Me encanta mi trabajo. Tengo un salario excelente, tengo una clara oportunidad para el ascenso, e ilimitado suministro de café en la oficina. Y aunque mi trabajo requiera cometer acciones malvadas y sociópatas que contribuyen objetivamente a hacer del mundo un lugar peor, fuera del trabajo me considero una buena persona.

Torrezzno
Toca un tema muy interesante:

Let me give you an example. Last quarter, I led a team of engineers on an initiative to grow my company’s artificial intelligence data centers, which use millions of gallons of water per day. My work with AI is exponentially accelerating the destruction of the planet, but once a month, I go camping to reconnect with my own humanity through nature. I also bike to and from the office, which definitely offsets all the other environmental destruction I work

rojelio
#4 Yo me fui de un trabajo al cabo de una semana cuando descubrí que la empresa estaba implicada en asuntos armamentísticos. No fabricaba o vendía armas (eso si que lo habría sabido de antemano), pero estaba demasiado cerca de la industria armamentística para lo que mi conciencia puede tolerar, así que gracias por todo, adiós.
Torrezzno
#8 Me pasa lo mismo. Al final dedicas 8 horas de tu vida 5 dias a la semana a algo. Aunque todos estamos de acuerdo en que el trabajo ni nos define ni nos hace libres (sic) que menos que no te sientas mal encima por hacerlo.
Pivorexico
Nadie se considera mala persona o al menos dice serlo ;

Tan solo se justifica y/o culpa a otros .
Aokromes
#1 ojo, dice que fuera del trabajo es una buena persona, no dice que dentro del trabajo no es mala persona.
Pivorexico
#5 Bueno es como cuando alguien te dice que nunca miente , de entrada ya te esta mintiendo ;

Si de verdad eres buena persona es mejor no decirlo, pues por experiencia sabes que te estas exponiendo a muchos palos .
Benzo
"Soy sicario pero fuera del trabajo soy buena persona".
asola33
Y si no lo hago yo, lo hará otro.
Y he de pagar la hipoteca.
Y tengo familia que mantener...
skaworld
Creo que abundan mas aquellos que trabajan en un sitio a priori normal, pero que luego al salir del curro son una panda de desalmados.

Mas que nada porque es esa panda de hijosdeputa la que suele hacer que las empresas malvadas ganen cuartos y se perpetuen
pitercio
Hijoputa por horas, los hay de 8, 16 y 24.
dirlego1
De acuerdo al filósofo Günther Anders, exiliado a EEUU durante el nazismo, una de las características del totalitarismo moderno es la ceguera de las personas en lo referente a los efectos negativos de su trabajo, la aceptación acrítica de los mismos. Dicha reflexión aparece en su obra "La Obsolescencia del Hombre".
Olepoint
"Recuerda,hijo, son tu actos, no tus palabras, los que te definen"

Capitán fantástico -> www.filmaffinity.com/es/film552091.html
Torrezzno
#13 No hace falta irse al mundo anglosajón

"Hechos son amores y no buenas razones"

conocerelcastellano.com/refranes-y-dichos/amor/hechos-son-amores-y-no-
desastrecolosal
¿Esto quién lo firma, algún diputado del PSOE? :troll:
