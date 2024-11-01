Los trabajadores hacen huelga pero cobran los “sindicatos”.

edición general
Hoy vamos a explicar una de las formas más rastreras de financiación que usan los “sindicatos” CC.OO. y UGT. Consiste en que los trabajadores hacen huelga, la empresa la revienta o combate de alguna forma ilegal y entonces CC.OO. y/o UGT demandan a la empresa pidiendo dinero para el “sindicato”, pero no para los trabajadores huelguistas. Es bastante habitual y es muy fácil encontrar sentencias de demandas de este tipo.

Ovlak #1 Ovlak *
¿Algo o alguien impide que los trabajadores y/o representantes legales interpongan exactamente la misma demanda por vulneración de derechos fundamentales? Es más, ¿pueden los sindicatos interponer esa demanda en su nombre sin su consentimiento? Porque si no pueden (cosa muy probable), ¿qué narices está denunciando laboro?
elgranpilaf #2 elgranpilaf
#1 Enfrentamiento: eso es lo único que buscan
#3 Ferroviman *
cualquier cosa que joda al empresaurio que utiliza estos trucos para mi es un 100% seal of approval. si ademas el sindicato se paga sus abogados con la sentencia, 150% seal of approval. sin el sindicato el trabajador ganaria la misma pasta y el empresaurio se iria de rositas, no veo alternativa a esto.
Peka #4 Peka
En cambio otros sindicatos como ELA tienen dos tipos de caja de resistencia y pagan a los trabajadores por hacer huelga:
Ordinaria: hasta 1.450,27 €/mes
Reforzada: hasta 1.667,81 €/mes si la afiliación es mayor de 35% en la empresa
#5 tobruk1234
Algunos creo no os enterais, los sindicatos hace años que perdieron el honor de luchar por los trabajadores, solo son estomagos agradecidos del gobierno de turno, durante una huelga los unicos que pierden pasta son los trabajadores, los sindicalistas siguen cobrando del sindicato. Conozco un caso, muy cercano, que tras meses de huelga pq la empresa iba a cerrar e iban a echarnos a todos, los dos unicos que conservaron sus trabajos fueron los enlaces sindicales, eso si se quedaron como guardas hasta el fin del concurso de acreedores que tardo dos años y fueron los unicos que cobraron indemnizacion el resto no vimos un duro, ese dia dije no vuelvo a pagar a un sindicato ni voy a huelga sino me interesa.
#6 okeil
#5 Claro, no sirven, es mejor el despido libre y ahorrarse las cuatro pesetas del sindicato. Y sin indemnización, y además sin abogado del sindicato que presente denuncia a la inspección ¿A que si?.
