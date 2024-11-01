Los trabajadores hacen huelga pero cobran los “sindicatos”.

Hoy vamos a explicar una de las formas más rastreras de financiación que usan los “sindicatos” CC.OO. y UGT. Consiste en que los trabajadores hacen huelga, la empresa la revienta o combate de alguna forma ilegal y entonces CC.OO. y/o UGT demandan a la empresa pidiendo dinero para el “sindicato”, pero no para los trabajadores huelguistas. Es bastante habitual y es muy fácil encontrar sentencias de demandas de este tipo.