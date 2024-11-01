edición general
4 meneos
16 clics
Trabajadores de BBVA Technology denuncian en Bilbao la "pérdida de poder adquisitivo" y piden "sueldos dignos"

Trabajadores de BBVA Technology denuncian en Bilbao la "pérdida de poder adquisitivo" y piden "sueldos dignos"

Trabajadores de BBVA Technology se han concentrado este viernes en Bilbao, con motivo de la junta de accionistas del banco, para reclamar "sueldos dignos" y denunciar la "perdida de poder adquisitivo" de la plantilla. La protesta, desarrollada enfrente del Palacio Euskaduna, donde se celebra la Junta, ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer "BBVA grandes beneficios. BBVA Technology salarios congelados". La movilización está convocada por CCOO, que ha llamado a los trabajadores de BBVA Technology a secundar este jueves...

| etiquetas: empresas , empleo , bancos , bbva
3 1 0 K 38 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 38 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... y viernes una huelga para reclamar una mejora de sus remuneraciones. Diego Pérez, miembro del comité de huelga, ha destacado que BBVA Technology, ha subrayado que son una de "las patas importantes" del banco, la ligada a la estrategia de tecnología y transformación digital, pero tienen una política salarial "que condena a la plantilla a una congelación salarial y a unas subidas basadas en el desempeño, que cuando se dan, -y se dan muy poquitas-, están muy lejanas al IPC"...
0 K 14
neo1999 #2 neo1999
#1 Subidas basadas en el desempeño -> Mercadona style.
1 K 15

menéame