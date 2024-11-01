Trabajadores de BBVA Technology denuncian en Bilbao la "pérdida de poder adquisitivo" y piden "sueldos dignos"

Trabajadores de BBVA Technology se han concentrado este viernes en Bilbao, con motivo de la junta de accionistas del banco, para reclamar "sueldos dignos" y denunciar la "perdida de poder adquisitivo" de la plantilla. La protesta, desarrollada enfrente del Palacio Euskaduna, donde se celebra la Junta, ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer "BBVA grandes beneficios. BBVA Technology salarios congelados". La movilización está convocada por CCOO, que ha llamado a los trabajadores de BBVA Technology a secundar este jueves...