·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4879
clics
Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO
4471
clics
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
3430
clics
¿Por qué los disquetes solían tener exactamente 1,44 MB de capacidad de almacenamiento?
3368
clics
Trump sobre la decoración de la Casa Blanca: “No se puede imitar el oro, esto no es material del Home Depot” Resulta que en realidad sí era del Home Depot [ENG]
2818
clics
“De profundis’
más votadas
552
Los bloqueos de LaLiga están cortando el acceso incluso a webs de hospitales y apps de herramientas sanitarias
448
El Congreso de EEUU difunde un correo en el que Epstein afirma que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en la casa del millonario pederasta
572
"Si estabas informado, cómo cojones te quedaste en el reservado del Ventorro": la pregunta directa de Baldoví a Mazón
387
Podemos lanza un "plan para reventar a la derecha" para intervenir el CGPJ, bajar alquileres y un referéndum sobre monarquía: "Con esto ganaremos las elecciones"
352
Denuncian en Italia viajes para matar en la guerra de Bosnia
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
20
clics
Las trabajadoras de hogar podrán exigir desde este viernes a sus empleadores la evaluación de riesgos laborales
La web que permite realizar el análisis falla en las horas previas a la obligatoriedad. Quienes no cumplan se enfrentan a multas de hasta 49.200 euros con agravantes y de hasta 2.450 euros sin ellos
|
etiquetas
:
derecho
,
laboral
,
empleo
5
1
0
K
67
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
67
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
teneram
#0
www.meneame.net/story/empleadas-hogar-deberan-tener-evaluados-riesgos-
0
K
20
#4
nopolar
Pues se le ha dado cero publicidad. Yo me acabo de enterar ahora.
1
K
16
#2
Priorat
Bueno, es básicamente que te obligan a contratarlas por una empresa, aunque quieras hacerlo bien. Es demasiado complejo para una familia que simplemente quiera tener una señora (o señor) 4h a la semana.
0
K
12
#3
MoñecoTeDrapo
#2
No es tan complejo, salvo para alguien a que le afecte mucho la brecha digital.
Pero la web está caída
www.elconfidencial.com/economia/2025-11-12/prevencion10-es-web-gobiern
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero la web está caída
www.elconfidencial.com/economia/2025-11-12/prevencion10-es-web-gobiern