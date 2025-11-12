edición general
Las trabajadoras de hogar podrán exigir desde este viernes a sus empleadores la evaluación de riesgos laborales

La web que permite realizar el análisis falla en las horas previas a la obligatoriedad. Quienes no cumplan se enfrentan a multas de hasta 49.200 euros con agravantes y de hasta 2.450 euros sin ellos

nopolar #4 nopolar
Pues se le ha dado cero publicidad. Yo me acabo de enterar ahora.
Priorat #2 Priorat
Bueno, es básicamente que te obligan a contratarlas por una empresa, aunque quieras hacerlo bien. Es demasiado complejo para una familia que simplemente quiera tener una señora (o señor) 4h a la semana.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#2 No es tan complejo, salvo para alguien a que le afecte mucho la brecha digital.
Pero la web está caída
www.elconfidencial.com/economia/2025-11-12/prevencion10-es-web-gobiern
