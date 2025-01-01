¿Qué es TPO y por qué estará prohibido a partir del 1 de septiembre?

En el mundo de los esmaltes de uñas, el TPO (óxido de trimetilbenzoil difenilfosfina) ha sido durante muchos año, el ingrediente clave para endurecer los esmaltes de uñas de gel. Al contacto con una luz UV o LED, este químico permitía un secado rápido, daba un brillo intenso y garantizaba una durabilidad superior a los esmaltes tradicionales. El problema es que, con su uso prolongado, provoca riesgos para la salud, razón por la que será prohibido en la Unión Europea a partir del 1 de septiembre próximo.