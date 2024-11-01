·
4

11
clics
Torres sugiere que Ayuso "defiende" el franquismo por negarse a colocar una placa en la Real Casa de Correos
Le invita a "cuidarse un poco más" cuando habla del hermano de Sánchez: "Quizá tendría que tener en cuenta con quién vive" ella
torres
,
ayuso
,
franco
3
1
0
K
55
#2
HeilHynkel
¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega
0
K
20
#3
rogerius
Por eso y por muchas cosas más.
0
K
20
#1
fareway
*
Torres debería afirmarlo y no sugerirlo.
www.losreplicantes.com/articulos/ayuso-estilo-chavista-censura-program
0
K
16
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
www.losreplicantes.com/articulos/ayuso-estilo-chavista-censura-program