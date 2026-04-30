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La tormenta perfecta de la inteligencia artificial se llevará por delante estos empleos: "Lo que va a ser valorado más que nunca es un perfil transversal"

Un informe de Funcas alerta de que la IA podría destruir hasta 3,5 millones de puestos de trabajo en España, afectando sobre todo a los empleos de cuello blanco

| etiquetas: tormenta , perfecta , inteligencia , artificial , llevará , delante
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3 comentarios
2 1 1 K 27 tecnología
taSanás #2 taSanás
Cansinez de “artículos “…
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Format_C #1 Format_C
Es intentar trabajar una tarde "con" una IA
y darte cuenta de que falla más que una escopeta de feria.

Y que seguramente para picar codigo pueda funcionar, pero lo demás pincha cada dos por tres.
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gelatti #3 gelatti
#1 no tengas en cuenta solo lo que hace ahora, la foto actual, sino la tendencia o evolución.

Hay una competencia bestial entre varias IAs, americanas o chinas, con unas inversiones bestiales.

¿Cuanto tiempo ha pasado desde que se dio a conocer ChatGPT, y todo lo que ha avanzado desde entonces?

No va a haber nadie por desgracia que pueda parar la avaricia del poder económico y político por la herramienta de poder definitiva.

Seguro que muchas de las empresas invirtiendo ahora en IA van a cagarla, pero quien triunfe se lleva todo.
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menéame