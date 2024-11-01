El tope al precio de la gasolina. Acabando con el último dogma liberal

Durante la crisis por el embargo a Rusia la mayoría de los países de la UE establecieron limitaciones al precio de la energía eléctrica, en el caso de España, por nuestro sistema de fijación de precios de la electricidad, se estableció el "tope al precio del gas" para controlar el precio de la electricidad.
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Que nooo, que me lo explicó donde reposté yo el otro día ... resulta que el otro lado de la maguera llega justo hasta Irán.
Ahora bien, que el neoliberalismo ( algunos se autodefinen liberales, a secas) es un compendio de dogmas no lo discute nadie con dos dedos de frente. Es una religión.
Si lo más gracioso es que si lees a su profeta (Adam Smith) ves que los pone a parir. Lo único de liberal de Adam Smith es que dice que los monopolios de la nobleza son perjudiciales.