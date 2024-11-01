edición general
'Me Too' en el PSOE: la deriva electoral para un partido que blinda sus victorias con el voto femenino

Ábalos, Koldo y Cerdán. Francisco Salazar. Antonio Navarro. José Tomé. Toni González. Francisco Luis Fernández. Y Javier Izquierdo. El PSOE termina el año con demasiados frentes abiertos. La sombra de la corrupción. La sombra del machismo. Excusas. Contradicciones. Y un Me Too en los coros altos del partido –tanto a nivel nacional, como autonómico y local– que ha cogido impulso en los últimos días. Los protocolos contra el acoso sexual han quedado en evidencia. También la falta de garantías a la hora de formalizar cualquier tipo de denuncia.

