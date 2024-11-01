edición general
2 meneos
18 clics
Toni Cantó: apunta un cero

Toni Cantó: apunta un cero

Sabían que no iba a defraudarlos y, en efecto, en el estreno Toni consiguió que en toda la Comunidad Valenciana la inmensa mayoría de espectadores huyera en masa hacia otras cadenas, apagara la televisión, se pusiera a leer un libro o se fuese a la cama. No se entiende que el público no respondiera a un programa sobre feminismo con Lucía Etxebarria y Juan Soto Ivars como principales contertulios. Quizá nadie advirtió el irreverente tono cómico del debate o quizá Toni tendría que haber invitado también a Alessandro Lecquio para impartir...

| etiquetas: television , valencia , toni cantó
2 0 0 K 37 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 37 actualidad
carakola #2 carakola
¿No hay video con los mejores momentos del programa? Debe ser un espectáculo ver tanta gilipollez junta.
1 K 37
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... clases prácticas y a Plácido Domingo cantando un aria sobre denuncias falsas. El fabuloso potaje mental por el que chapotea Toni Cantó no es muy distinto del que alberga la cabezota de Walter Sobchak, quien se convierte al judaísmo por culpa de su ex y luego afirma sin rodeos: “Dirás lo que quieras del nacionalsocialismo, pero al menos era una ideología”. Un inquietante ejemplo más de lo lejos que llegan las coñas proféticas de El gran Lebowski. Después de apuntarse un cero, Á Punt ha decidido recortar cerca de una hora de programa, una medida que busca bien empezar a puntuar la audiencia en números negativos o que les quemen directamente los estudios en un avance de las Fallas.
0 K 17

menéame