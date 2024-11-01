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«Todos me trataban como a una santa»: en Irán, solo hay una forma de sobrevivir siendo una persona transgénero [ENG]

«Todos me trataban como a una santa»: en Irán, solo hay una forma de sobrevivir siendo una persona transgénero [ENG]

En Irán, la homosexualidad es un delito, castigado con la pena de muerte para los hombres y con azotes para las mujeres. Sin embargo, Irán es también el único país musulmán de la región del Golfo Pérsico que reconoce legalmente la identidad de género de las personas trans. De hecho, la República Islámica de Irán no solo permite la reasignación de sexo, sino que además la subvenciona. Antes de la revolución islámica de 1979 en Irán no existía ninguna política gubernamental oficial sobre las personas transgénero. Tras la revolución.

| etiquetas: iran , transgenero , maryam khatoon molkara , ayatolah , 1986 , khamenei
7 1 0 K 114 politica
4 comentarios
7 1 0 K 114 politica
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
En Irán ser LGBT es un riesgo, como en Arabia Saudí, Qatar, Afganistán, EAU, Texas
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Laro__ #2 Laro__
#1 Conste que los iraníes lo hacen así porque, más o menos, lo consideran una enfermedad curable con operación. Son igual de animales que en Arabia Saudí, Qatar, Afganistán, EAU o Texas.
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Pertinax #3 Pertinax
#1 Rusia...
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bronco1890 #4 bronco1890
Irán es una socialdemocracia avanzada al nivel de Noruega, por lo menos.
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