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Todos los tipos de mina que habría usado Irán en Ormuz
Oscilantes, a la deriva, lapas, de fondo...Se estima que Irán dispone de entre 2.000 y 6.000 minas navales.
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minas
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#1
Verdaderofalso
Habría o no
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#2
Poplíteo
*
#1
parece que aún no quieren
habrir
, no.
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#3
Verdaderofalso
#2
es fácil, se manda un barco-dron de mierda que este para el chatarrero.
Si se hunde, ya tenemos una base para corales
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#8
Poplíteo
#3
yo entiendo que habiendo drones, no necesitas poner una sola mina, pero me parece curioso el listado de modalidades. Lo de la mina que contiene un torpedo me dejó loco.
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#10
z1018
#8
el estrecho tiene 33 km de ancho, supongo que la función de las minas es que los barcos pasen exactamente por donde ellos quieren y así poder abordar los barcos fácilmente, si las embarcaciones de Irán tuvieran que alejarse mucho de la costa podrían ser hundidas con relativa facilidad.
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#5
ombresaco
#1
por un lado, es cierto que cualquier noticia en condicional haya que cogerla cn pinzas. Pero como evidentemente Irán no va a decir qué tipo de minas usa y las coordenadas, y lo que sepa EEUU tampoco lo va a decir, pues desde el periodismo poco más se puede hacer
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#6
diablos_maiq
2HB
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#7
hijomotoss
Que gran juego el buscaminas. Ahora en live action.
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#4
Chuache_cientifico
¿Y esas minas para qué son? ¿Para adornar el campo? ¿O para defenderse de los putos asesinos de civiles, de niños, pederastas, violadores, criminales de guerra, que quieren entrar en su tierra y arrasarles?
Que reviente hasta el último genocida.
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K
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#9
El_dinero_no_es_de_nadie
#4
Esas minas son para llenar el mar de petróleo y generar una contaminación bestial
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comentarios)
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Si se hunde, ya tenemos una base para corales
Que reviente hasta el último genocida.