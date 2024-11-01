·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10508
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
7946
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
6423
clics
El accidente de tren de Adamuz en imágenes
7871
clics
Hay una Europa que se asfixia para pagar la vivienda y otra que vive tranquila. Y este mapa muestra las diferencias
5141
clics
Kim Novak en su apogeo: impresionantes fotos de los años 50 y 60
más votadas
436
Excavadoras israelíes comienzan a destruir el complejo de la ONU para refugiados palestinos
339
Bruce Springsteen dedica una canción a Renee Good: "El ICE usa tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos"
311
Guerra sucia en plena tragedia: la ultraderecha mediática carga contra RTVE mientras España entierra a sus muertos
364
Aranceles de Trump: 96% del costo recae en los compradores estadounidenses según un estudio
247
Vox plantea cerrar Les Escuelines, con 4.200 alumnos en toda Asturies
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
17
clics
Todos los presidentes llamaron a Juanma Moreno para ofrecerle medios de sus autonomías
Durante la madrugada del domingo se pusieron en contacto también con el Gobierno por si se necesitaban policías, sanitarios, equipos…
|
etiquetas
:
adif
,
accidente
3
1
0
K
52
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
52
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
Según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes populares y socialistas, todos los presidentes autonómicos, independientemente del signo político, llamaron a Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, para ofrecerle todos los medios autonómicos a disposición de sus respectivas comunidades. Un gesto que algunos le trasladaron directamente al Moreno Bonilla y otros le hicieron llegar a su gabinete y a los responsables del Gobierno andaluz. De momento, más allá de los efectivos que movilizó el Gobierno central con la Unidad Militar de Emergencias —que ya ha dejado de operar en la mañana de este lunes— no han sido necesario trasladar más recursos desde otras regiones.
0
K
19
#2
Seat127
Eso es lo normal, ¿no?
0
K
8
#3
angelitoMagno
#2
No, cuando los incendios en verano lo que hicieron los presidentes fue exigir medios al gobierno central.
0
K
16
#6
Seat127
#3
¿Pero recibieron llamadas de los otros presidentes de CCAAs?
0
K
8
#4
camvalf
#2
esto es protocolo. Verdaderamente no haría falta ya que con solo pedirlo el ministerio del interior movería cualquier medio material y/o humano desde cualquier autonomía.
Pero lo cortes no quita lo valiente.
0
K
12
#5
Alegremensajero
#2
Lo triste de la época que nos ha tocado vivir es que algo que debería ser lo más normal y natural del mundo sea algo extraordinario.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero lo cortes no quita lo valiente.