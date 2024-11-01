edición general
Todos los presidentes llamaron a Juanma Moreno para ofrecerle medios de sus autonomías

Durante la madrugada del domingo se pusieron en contacto también con el Gobierno por si se necesitaban policías, sanitarios, equipos…

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes populares y socialistas, todos los presidentes autonómicos, independientemente del signo político, llamaron a Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, para ofrecerle todos los medios autonómicos a disposición de sus respectivas comunidades. Un gesto que algunos le trasladaron directamente al Moreno Bonilla y otros le hicieron llegar a su gabinete y a los responsables del Gobierno andaluz. De momento, más allá de los efectivos que movilizó el Gobierno central con la Unidad Militar de Emergencias —que ya ha dejado de operar en la mañana de este lunes— no han sido necesario trasladar más recursos desde otras regiones.
#2 Seat127
Eso es lo normal, ¿no?
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#2 No, cuando los incendios en verano lo que hicieron los presidentes fue exigir medios al gobierno central.
#6 Seat127
#3 ¿Pero recibieron llamadas de los otros presidentes de CCAAs?
camvalf #4 camvalf
#2 esto es protocolo. Verdaderamente no haría falta ya que con solo pedirlo el ministerio del interior movería cualquier medio material y/o humano desde cualquier autonomía.
Pero lo cortes no quita lo valiente.
Alegremensajero #5 Alegremensajero
#2 Lo triste de la época que nos ha tocado vivir es que algo que debería ser lo más normal y natural del mundo sea algo extraordinario.
