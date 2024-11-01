Qué hizo Mazón una hora en el parking el día de la DANA [ENG]

Vilaplana declaró que ella y el político salieron del restaurante sobre las 18:45 y caminaron hasta el aparcamiento donde ella había dejado su coche. Mazón afirmó que pasó un rato en su coche. La tarjeta de Vilaplana muestra que salió del aparcamiento subterráneo a las 19:47. Sin embargo, Levante ha informado que la periodista llevó a Mazón a la sede del Gobierno regional, donde lo dejó alrededor de las 20:00. Según esta versión no confirmada, estuvieron juntos desde el inicio de la comida hasta ese momento.