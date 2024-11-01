Qué hizo Mazón una hora en el parking el día de la DANA [ENG]

Vilaplana declaró que ella y el político salieron del restaurante sobre las 18:45 y caminaron hasta el aparcamiento donde ella había dejado su coche. Mazón afirmó que pasó un rato en su coche. La tarjeta de Vilaplana muestra que salió del aparcamiento subterráneo a las 19:47. Sin embargo, Levante ha informado que la periodista llevó a Mazón a la sede del Gobierno regional, donde lo dejó alrededor de las 20:00. Según esta versión no confirmada, estuvieron juntos desde el inicio de la comida hasta ese momento.
Folla en hotelito pagado con tus impuestos.
O en ático pagado en B con comisiones.
Tenían que saber lo que estaba pasando. La periodista también recibiría continuos avisos de lo que ocurría (vaya periodista si no). Uno de ellos se lo envío su esposo (un video de la riada), según ha revelado el mismo.
Pero ellos, a lo suyo.
La gente le da lo mismo lo que hiciera ese sujeto, cuando por su ineptitud a esas horas ya estaban ahogados y muertos muchas personas.
Lo que sabe todo el mundo es que no hizo lo que debería haber hecho que fue haber mandado una alerta el día anterior teniendo en la mesa un aviso rojo de la Aemet y haber anulado clases siguiendo el protocolo establecido.
Ya esta bien con esta estupidez.