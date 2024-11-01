Todos los nombres: los poderosos citados en los últimos papeles de Epstein que causan turbulencias mundiales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado por concluida la revisión del caso del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein, tras la publicación de una última partida de documentos de la investigación. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, ha dicho en una entrevista con la cadena ABC News que el proceso "ha terminado". Las "víctimas quieren ser compensadas" por los abusos del financiero, pero la fiscalía no puede "crear pruebas o presentar un caso que no existe", añadió en la CNN.