Todos los nombres: los poderosos citados en los últimos papeles de Epstein que causan turbulencias mundiales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado por concluida la revisión del caso del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein, tras la publicación de una última partida de documentos de la investigación. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, ha dicho en una entrevista con la cadena ABC News que el proceso "ha terminado". Las "víctimas quieren ser compensadas" por los abusos del financiero, pero la fiscalía no puede "crear pruebas o presentar un caso que no existe", añadió en la CNN.

Verdaderofalso
Por cierto sabéis quién no sale?  media
mente_en_desarrollo
#2 Cuando te has pasado un juego haciendo la partida perfecta, no necesitas un DLC en modo fácil con un montón de extras que hacen del juego un paseo.
josde
#2 Ese ni se entero, seguro que estaba borracho todo los días.
meroespectador
#2 Porque es un tipo más de follar con mujeres adultas pagándoles un buen dinero mientras se bebía de todo y el resto por la nariz, lo que no es precisamente es un violador/asesino pederasta de niñas.
Verdaderofalso
Causan hostias… no pasa nada salvo alguna dimisión por vergüenza…
