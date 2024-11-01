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Todos creemos que sabemos el abecedario perfectamente… hasta que tenemos que usarlo contrarreloj

Todos creemos que sabemos el abecedario perfectamente… hasta que tenemos que usarlo contrarreloj

Este reto de 3 minutos parece fácil a primera vista, pero está diseñado para poner a prueba algo más que la memoria: concentración, velocidad de procesamiento y agilidad verbal. Muchas personas empiezan pensando que será sencillo… y acaban repitiendo intentos para mejorar su marca. La verdadera pregunta no es si sabes el abecedario, sino qué tan rápido puede trabajar tu cerebro bajo presión. Es un experimento a nivel nacional de la Universidad Nebrija.

| etiquetas: lenguaje , abecedario , español , experimento , cognición , estrés
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15 comentarios
5 1 0 K 43 cultura
Pacofrutos #14 Pacofrutos
#13
- ¡La A!
- Está usted nervioso, y me está poniendo nervioso a mi. Por última vez, ¿que letra ve allí?
- ¡La A!
youtu.be/6vjY193iTuc?is=x_ESmxfaHWs18lyJ
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ombresaco #1 ombresaco
... o al revés Z, Y, X... A
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#2 fran.rocs
#1 yo conseguí un 35 a la segunda... las restas son lo que con diferencia más cuestan...Ah y la "ñ" cuenta como letra yo no lo leí bien y pues cometí errores...
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#5 Tensk
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#10 fran.rocs
#5 Madre mía que nivel...
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#11 Tensk
#10 Hummm, creo que no debería ser difícil sacar unas cuantas más, que algunas me las he pensado demasiado. Es lo que pasa cuando tienes tres abecedarios en la cabeza: castellano, gallego, inglés, y tienes que centrarte en uno de ellos.

Nota: no, el gallego no tiene las mismas letras que el castellano.
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MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
¡El cifrado César ataca de nuevo!
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#6 Tensk
#4 ROT, ROT... ROT-ROT-ROT...
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woopi #3 woopi
48 en la primera ronda. Me ponen nervioso las de restar :-D
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#9 fran.rocs
#3 ¡Son las complicadas!
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Magog #12 Magog
Después de la O va la P y luego la Q y luego la A
De esta no me bajo!
(Como mucho la N despues de la A)
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#15 fran.rocs
#12 jajaja debe ser que es verdad!
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#7 fran.rocs
También hay un sorteo de 50 euros por hacer la prueba y mandar captura a nuestro correo! www.linkedin.com/posts/cinc-centro-de-investigación-a1758a231_te-atre
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#8 fran.rocs
¡Son las complicadas!
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menéame