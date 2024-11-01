Todos creemos que sabemos el abecedario perfectamente… hasta que tenemos que usarlo contrarreloj

Este reto de 3 minutos parece fácil a primera vista, pero está diseñado para poner a prueba algo más que la memoria: concentración, velocidad de procesamiento y agilidad verbal. Muchas personas empiezan pensando que será sencillo… y acaban repitiendo intentos para mejorar su marca. La verdadera pregunta no es si sabes el abecedario, sino qué tan rápido puede trabajar tu cerebro bajo presión. Es un experimento a nivel nacional de la Universidad Nebrija.
| etiquetas: lenguaje , abecedario , español , experimento , cognición , estrés
- ¡La A!
- Está usted nervioso, y me está poniendo nervioso a mi. Por última vez, ¿que letra ve allí?
- ¡La A!
youtu.be/6vjY193iTuc?is=x_ESmxfaHWs18lyJ
Nota: no, el gallego no tiene las mismas letras que el castellano.
De esta no me bajo!
(Como mucho la N despues de la A)