Todo lo que (quizá) no sabía de los símbolos de España

Todo lo que (quizá) no sabía de los símbolos de España

A medio camino entre el artículo técnico y el ensayo, Símbolos de España, titulado alternativamente como Todo lo que (quizá) no sabía de los símbolos de España, pretende recopilar información menos extendida o más desconocida por el público general acerca de los considerados como símbolos nacionales de España.

themarquesito #1 themarquesito
El animal nacional de España habría de ser el lince, no el león como sugieren.
tusitala #3 tusitala
#1 O el lobo, que era sagrado para los iberos.
themarquesito #7 themarquesito *
#3 O incluso el conejo, animal muy asociado con Hispania.

#5 En heráldica a los animales machos se les representa con el sexo visible salvo que haya algo específico que comunicar mediante esa omisión.  media
ehizabai #6 ehizabai
pero que viva lejos...
#5 unocualquierax
Una de las críticas al escudo :
" ... el león debiera haberse representado con su sexo visible y con garras de cuatro uñas ". o_o
themarquesito #8 themarquesito *
#5 Sírvame de ejemplo de esto que decía el caso del condottiero Castruccio Castracani degli Antelminelli, cuyo apellido significa castraperros, donde faltan el pene y los testículos del perro por razones evidentes (armas parlantes).  media
Gry #9 Gry
#5 Representa la impotencia de los Borbones. :-D
alcama #2 alcama
VIVA ESPAÑA
tusitala #4 tusitala
#2 Que vivan las dos!!!
