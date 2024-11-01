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Todo olor de las ventosidades humanas tiene una explicación

Todo olor de las ventosidades humanas tiene una explicación

Cuando los gases huelen a huevo podrido, vienen causados por el ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno. Estos gases no hacen ruido y suelen ir acompañados de heces pastosas y diarreicas. Los gases provocados por el gas metano no huelen mal, hacen ruido y se relacionan normalmente con estreñimiento y heces flotantes. En el caso de gases olorosos, “sería interesante disminuir de la dieta durante un tiempo los alimentos ricos en azufre y sulfitos. En el caso de gases sin olor pero ruidosos, “convendría aumentar el consumo de grasas saludables.

| etiquetas: olor , ventosidad , humana , explicación , nutrición
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9 comentarios
7 2 0 K 102 cultura
Moderdonia #1 Moderdonia
—Tíreme del dedo.
—Protesto. El fiscal solo quiere someter a mi cliente a una jocosa humillación tirándose una sonora ventosidad.
—Denegada.
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#2 snubbe *
#1 xD ya me he desvelao con la risa. No debería leer meneane en la cama
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SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#2 Hombre, hombre. En la cama, el mejor lugar para disfrutar de los cuescos propios.
1 K 26
El_pofesional #8 El_pofesional
Jaja pedos.
1 K 23
yemeth #3 yemeth
O sea que como dice la experiencia, el que suena no huele y el que no suena, prepárate.
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Ripio #5 Ripio
#3 No y mil veces no.
Yo he soltado auténticos estampidos sónicos que eran además blasfemias olfativas.

Te digo más; la potencia de la detonación hace que el tufo se esparza de inmediato en grandes áreas.

Viene a ser como una bomba termobárica.
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Heni #9 Heni
Olor a muerto -> tic tac
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elmileniarismovaallegar #4 elmileniarismovaallegar
Y no será que las ventosidades huelen simplemente porque antes de salir pasan por los intestinos que están llenos de heces y arrastran su olor?...
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#6 To_lo_loco
Me huelo a que esto es correlación y no causalidad.
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menéame