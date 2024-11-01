Todo olor de las ventosidades humanas tiene una explicación

Cuando los gases huelen a huevo podrido, vienen causados por el ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno. Estos gases no hacen ruido y suelen ir acompañados de heces pastosas y diarreicas. Los gases provocados por el gas metano no huelen mal, hacen ruido y se relacionan normalmente con estreñimiento y heces flotantes. En el caso de gases olorosos, “sería interesante disminuir de la dieta durante un tiempo los alimentos ricos en azufre y sulfitos. En el caso de gases sin olor pero ruidosos, “convendría aumentar el consumo de grasas saludables.