Todavía es posible reconstruir una mayoría de clase trabajadora

La organización obrera no puede tener éxito a gran escala sin un entorno legal y político favorable, creado por coaliciones mayoritarias que puedan lograr reformas, hacer frente al poder corporativo y demostrar a los trabajadores escépticos que la gobernanza progresista da resultados.

Torrezzno #1 Torrezzno *
Estos de jacobinlat viven en el pasado. No puedes tener una mayoría obrera si no hay obreros, ni agricultores, ni fábricas. En el siglo XXI los medios de producción son los algoritmos. El 90% del sp500 son bienes intangibles. La única esperanza para la clase trabajadora (a secas) es socializar la IA.

meneame.net/m/Artículos/socializar-ia-evitar-tecno-feudalismo
shinjikari #3 shinjikari
#1 En todo caso, lo serían las máquinas que ejecutan los algoritmos, ¿no?
Mala #4 Mala
#1 Y por si fuera poco, cualquier currito se considera clase media. Ya se encarga Sanchez de utilizar el término "clase media trabajadora" para que se le suba la cosa a la cabeza al currito de siempre.
No hace mucho, mientras tomaba café con el personal de limpieza, escuché decir "nosotros... la clase media".
Spirito #2 Spirito *
Es que hay que reirse si no fuera por el drama que viene. xD

Los fascistas nos han ganado por goleada y a la prueba está la cobardía de los líderes europeos.

Siguieron la estrategia y premisa de los sacerdotes: corromper, corrompe, corromper y luego extorsionar.

Y esas estamos.
JackNorte #5 JackNorte
Construir como en siglos pasados para contrarestar herramientas del presente. xD
Mientras los que manejan los hilos el dinero los medios y la propaganda quieren dar fuuego al mundo y al 99% de la humanidad pocas posibilidades hay. Mientras alguna de esas grandes empresas no se dignen a gestionar de forma diferente un mundo que estan llevando al colapso.
Cuando la propaganda y las mentiras son tales era un problema antes, ahora con ia generando y reproduciendolas solo creo que hay una forma…   » ver todo el comentario
