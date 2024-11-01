Todavía es posible reconstruir una mayoría de clase trabajadora

La organización obrera no puede tener éxito a gran escala sin un entorno legal y político favorable, creado por coaliciones mayoritarias que puedan lograr reformas, hacer frente al poder corporativo y demostrar a los trabajadores escépticos que la gobernanza progresista da resultados.
No hace mucho, mientras tomaba café con el personal de limpieza, escuché decir "nosotros... la clase media".
Los fascistas nos han ganado por goleada y a la prueba está la cobardía de los líderes europeos.
Siguieron la estrategia y premisa de los sacerdotes: corromper, corrompe, corromper y luego extorsionar.
Y esas estamos.
Mientras los que manejan los hilos el dinero los medios y la propaganda quieren dar fuuego al mundo y al 99% de la humanidad pocas posibilidades hay. Mientras alguna de esas grandes empresas no se dignen a gestionar de forma diferente un mundo que estan llevando al colapso.
Cuando la propaganda y las mentiras son tales era un problema antes, ahora con ia generando y reproduciendolas solo creo que hay una forma…