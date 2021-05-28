Adolf Hitler Uunona ha ganado por quinta vez consecutiva las elecciones locales. Ha sido alabado por sus esfuerzos contra el apartheid. Adolf Hitler es miembro del partido SWAPO, de centro-izquierda y anticolonialista que rechaza el gobierno de la minoría blanca. Adolf Hitler cree que su padre no sabía quien era el otro Adolf cuando le puso el nombre.
#1 Es probable. Namibia tiene una historia de ocupación colonial alemana, pero que también se oponía a veces a los bóer, hicieron iglesias y misiones... Tal vez el padre quiso ponerle un nombre "muy alemán" y le preguntó a un troll por alguna opción.
Sobre el nombre; Alemania hizo un genocidio en Namibia, matando del 50 % al 70 % del total de una de las etnias nativa y el 50% de la otra. Extraño que el padre quisiera ponerle un nombre muy alemán, pero no imposible. Fachapobres ha habido toda la vida.
Cierto que atrajo el voto obrero haciéndose pasar por socialista y atribuyendo a los judíos los desmanes que cometían las verdadera élites.
Pero en cuanto se hizo con el poder mandó matar a los líderes de las SA, la facción "rojiparda" de los nazis.
Decir, como decían los nazis, que los judíos eran ricos banqueros porque una familia judía (Rostchild) fuesen banqueros es como decir que todos los santanderinos son ricos millonarios porque los Botín tienen el Banco de Santander.
Alemania reoonoce un genocidio en Namibia
En 1904, los pueblos originarios del territorio namibio se sublevaron contra los colonos alemanes que les quitaron las tierras y les prohibieron tener ganado. Las tropas alemanas mataron entre el 50 % al 70 % del total de la población herero y el 50% de la población namaquas.
El general… » ver todo el comentario
El 'Adolf Hitler' de Namibia cambia su nombre de nacimiento
