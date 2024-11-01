edición general
5 meneos
15 clics
Un candidato llamado Adolf Hitler se encamina a la victoria en Namibia

Un candidato llamado Adolf Hitler se encamina a la victoria en Namibia

Adolf Hitler está a punto de ganar unas elecciones. Sí. Es completamente cierto. Pero lógicamente no hablamos de Europa en 1930. Estamos hablando de las elecciones regionales celebradas el 26 de noviembre de 2025 en Namibia. Y el protagonista no es un dictador, sino Adolf Hitler Uunona, un político veterano de la Organización Popular del África Sudoccidental.

| etiquetas: hitler , namibia
5 0 0 K 68 actualidad
4 comentarios
5 0 0 K 68 actualidad
jewel_throne #2 jewel_throne
Tienen un negro porvenir :troll: :troll:
2 K 43
teneram #3 teneram
Los padres tienen que ser encantadores...
0 K 20
azathothruna #4 azathothruna
A muchos les va a dar algo.
Pero el unico consuelo es que los zionistas van a cagarla con africa, la fuerza me lo dice :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 17
Jakeukalane #1 Jakeukalane
La atención internacional que recibe cada vez que hay elecciones, sin embargo, sigue girando en torno a su nombre. Algo que a él le incomoda especialmente. En una entrevista reciente lamentaba que "se hable más del nombre que de las necesidades del distrito", recordando que su objetivo sigue siendo "gobernar por el bien del país".


onda cero no pierde oportunidad de hacer eso mismo
0 K 10

menéame