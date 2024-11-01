Un candidato llamado Adolf Hitler se encamina a la victoria en Namibia

Adolf Hitler está a punto de ganar unas elecciones. Sí. Es completamente cierto. Pero lógicamente no hablamos de Europa en 1930. Estamos hablando de las elecciones regionales celebradas el 26 de noviembre de 2025 en Namibia. Y el protagonista no es un dictador, sino Adolf Hitler Uunona, un político veterano de la Organización Popular del África Sudoccidental.