edición general
2 meneos
118 clics

Tito, el líder de los taxistas de Barcelona, prepara su retirada para irse a vivir a una isla del Caribe

Alberto Álvarez, alías Tito , prepara ya su retirada como representante de taxistas a fin de instalarse definitivamente en Venezuela. A buen seguro que un montón de directivos de Cabify, Uber y Bolt se ponen a dar palmas de alegría. El fundador de Élite Taxi ya se hizo con un pequeño apartamento en la isla caribeña de Margarita, y este fin de semana pidió matrimonio a una joven lugareña en un centro comercial. Tito era conductor de grúas, pero la crisis del ladrillo lo dejó en el paro y se hizo taxista asalariado. Entonces se juntaba con otros

| etiquetas: tito , alvarez , venezuela , élite taxi , boda , caribe
2 0 3 K 2 actualidad
6 comentarios
2 0 3 K 2 actualidad
javierchiclana #5 javierchiclana
#2 Estoy en España y uso el navegador más común, Chrome, con cokies limpias. Quizás estés usando un plugin o un navegador que se salta muros de pago.
0 K 16
javierchiclana #1 javierchiclana *
"Regístrate gratis para continuar leyendo."  media
0 K 16
#2 minossabe
#1 A mi no me ha pasado
0 K 16
Jaime131 #3 Jaime131
#2 A mí sí me ha pasado.
0 K 11
#4 Perrota
#3 Yo puedo leerlo.
0 K 10
Laudamuco #6 Laudamuco
Entrando al enlace, me pide suscripción. Voto muro de pago y... en realidad es que hay que suscribirse.
Lo siento.
0 K 6

menéame