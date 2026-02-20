Tito, el líder de los taxistas de Barcelona, prepara su retirada para irse a vivir a una isla del Caribe

Alberto Álvarez, alías Tito , prepara ya su retirada como representante de taxistas a fin de instalarse definitivamente en Venezuela. A buen seguro que un montón de directivos de Cabify, Uber y Bolt se ponen a dar palmas de alegría. El fundador de Élite Taxi ya se hizo con un pequeño apartamento en la isla caribeña de Margarita, y este fin de semana pidió matrimonio a una joven lugareña en un centro comercial. Tito era conductor de grúas, pero la crisis del ladrillo lo dejó en el paro y se hizo taxista asalariado. Entonces se juntaba con otros