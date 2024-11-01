·
19
meneos
102
clics
El tiro en el pie de Vito Quiles
Vito Quiles y la extrema derecha plantan una semilla antifascista en las universidades de España
|
etiquetas
:
extrema
,
derecha
,
política
,
españa
16
3
3
K
76
actualidad
7 comentarios
16
3
3
K
76
actualidad
#1
Chabelitaenanita
A ver cuánto tarda anfiarao y el resto de su pandilla de Vox en Menéame en intentar tumbar este envío como hace con tantos otros
3
K
46
#2
mente_en_desarrollo
#1
Creo que ya te han explicado las reglas de SPAM.
Si empiezas a hacer envíos de un medio (de izquierdas, para que no se note que el que te interesa es el de eleconomista.com), te lo tirarán como spam porque no has espaciado la misma fuente 5 meneos.
Por mucho que llores preventivamente que los malditos voxeros te tienen manía.
Yo soy más rojo que la carne cruda, y por llorar y no cumplir las normas de uso (separar los meneos de la misma fuente), te voto SPAM.
5
K
2
#4
EsUnaPreguntaRetórica
#2
Digo yo que el negativo por SPAM se lo tendrías que poner cuando envie de eleconomista, no en los envíos intermedios.
1
K
18
#5
mente_en_desarrollo
#4
Esos los suelo pasar porque son bastante interesantes.
Está claro que su objetivo es dar visitas al Sr. Vicente Nieves, pero he de reconocer que sus artículos son interesantes.
Pero ahora lleva 3 seguidos de público, cuando las normas actuales son que se puede repetir tras 5 meneos de otras fuentes.
Pero sobre todo, lo hago por el lloro. Ya le perdono muchos del Sr. Nieves por lo comentado. Pero la actitud de sabiendo que es un spamer, pone la tirita antes que la herida y se pone a llamar voxeros a cualquiera que se lo señale, es lo que me hace no pasárselo.
0
K
12
#3
NPCMeneaMePersigue
Desde el punto de vista del marketing y el posicionamiento Vito aparece en Valencia y ahora cuando buscas Valencia en redes sociales no ves tanta DANA y problema climático sino que ves más pelea izquierda vs derecha, es decir está taapando el problema
Por otra parte lleva a una polarización de pelea izquierda derecha que es necesaria para que los de arriba hagan dinero mientras especulando con la vivienda, en EEUU ya lo están viendo como esto lo hacía Charlie Kirk, como lo hace Ben Saphiro que para que los de arriba hagan dinero nosotros tenemos que pelearnos
2
K
38
#7
ElPerroDeLosCinco
Deberíamos estar todos hablando de Montoro y no del retrasado de Quiles.
1
K
22
#6
josete15
El problema no es lo que siembra dentro de la universidad, el problema es lo que siembra fuera entre la gente que bastante tiene con respirar y no cagarse encima.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
