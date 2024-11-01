Tim Cook y Jeff Bezos comparten un sencillo método para priorizar sus tareas: el "principio del solo tú"

Tim Cook ha construido su productividad evitando la multitarea y reduciendo distracciones. Delegar y proteger su tiempo productivo le ha permitido trabajar menos tareas, pero con mayor impacto en sus proyectos
La consecuencia práctica es que el CEO de Apple intenta reservar su tiempo para aquellas responsabilidades que sólo el CEO puede asumir,
Cojo el dinero de la empresa (no el de mi sueldo) y "delego" (mando a hacer) a otras personas aquello por lo que me contrataron mientras yo me dedico simplemente a "delegar".
Si pasa algo mal, la responsabilidad es del que he delegado, no mía, aunque yo cobre por ello.
Joder, parece que esté hablando de los políticos