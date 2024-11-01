edición general
Tim Cook y Jeff Bezos comparten un sencillo método para priorizar sus tareas: el "principio del solo tú"

Tim Cook ha construido su productividad evitando la multitarea y reduciendo distracciones. Delegar y proteger su tiempo productivo le ha permitido trabajar menos tareas, pero con mayor impacto en sus proyectos

Gry #3 Gry
Saber delegar tareas en la persona adecuada es una cualidad importante en cualquier jefe, incluyendo a los políticos. Nadie es un experto en todo y tampoco se tiene tiempo para ello.
Lord_Cromwell #1 Lord_Cromwell
Delegar=hacer que un esbirro se encargue de tu trabajo
Tontolculo #2 Tontolculo
Este principio parte de una pregunta muy simple: si hay otra persona que puede hacerse cargo de una tarea con garantías, esa tarea debería salir de la lista del propio directivo y pasar a manos de esa persona.

La consecuencia práctica es que el CEO de Apple intenta reservar su tiempo para aquellas responsabilidades que sólo el CEO puede asumir,
#5 cederrón
es el clásico de dar autonomía al trabajador
Andreham #4 Andreham
Me contratan para hacer cosas y me ponen un sueldazo de la hostia porque es mi responsabilidad hacer cosas.

Cojo el dinero de la empresa (no el de mi sueldo) y "delego" (mando a hacer) a otras personas aquello por lo que me contrataron mientras yo me dedico simplemente a "delegar".

Si pasa algo mal, la responsabilidad es del que he delegado, no mía, aunque yo cobre por ello.

Joder, parece que esté hablando de los políticos :shit:
