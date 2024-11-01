·
Tim Andrews lleva un récord de más de ocho meses viviendo con un riñón de cerdo modificado genéticamente… Y contando
Por ahora es una terapia experimental pero gracias a las técnicas de edición genética empieza a dar resultados antes imposibles.
récord
ocho meses
riñón
cerdo
modificado
transplante
ciencia
ciencia
#1
arturios
"es
especialmente relevante
porque la barrera de los seis meses se considera
especialmente relevante
"
#2
estemenda
Y a mi toda una pata de cerdo no me dura ni una semana
#3
Ramen
¿y no se ha cansado de contar?
venga, hasta luego
Ver toda la conversación (
