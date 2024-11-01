El TikToker palestino Iyad Banat fue golpeado y arrestado durante una transmisión en vivo  

El tiktokero palestino Iyad Banat fue detenido violentamente por las fuerzas israelíes mientras retransmitía en directo desde su casa en la ciudad ocupada de Hebrón, en Cisjordania. La agresión se produjo delante de su familia, y se podían oír los gritos de sus hijos, que suplicaban a los soldados que pararan. Banat es un activista palestino que ha participado en la recaudación de ayuda para los niños de la Franja de Gaza durante la guerra en curso, proporcionando tiendas de campaña, mantas y otro tipo de apoyo a los niños desplazados...