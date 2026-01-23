TikTok se entrega en EEUU a empresarios afines a Trump para sortear la prohibición: estos son sus nuevos propietarios

El propietario chino de TikTok, ByteDance, ha cerrado un acuerdo este jueves para crear una empresa conjunta con mayoría de capital estadounidense y así evitar la prohibición en EEUU de la popular aplicación de redes sociales, utilizada por más de 200 millones de personas en ese país. Los nuevos propietarios de la popular red, entre ellos Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlarán más del 80% de la nueva entidad, asegurando la continuidad de la aplicación en Estados Unidos, de acuerdo con la matriz.