TikTok cierra un acuerdo para crear una nueva empresa conjunta en Estados Unidos y evitar una prohibición en el país [ENG]

La empresa china propietaria de TikTok, ByteDance, anunció este jueves que ha cerrado un acuerdo para crear una empresa conjunta con mayoría de capital estadounidense que garantizará la seguridad de los datos en Estados Unidos, con el objetivo de evitar una prohibición de la aplicación de vídeos cortos, utilizada por más de 200 millones de estadounidenses. El acuerdo supone un hito para la compañía de redes sociales tras años de enfrentamientos que comenzaron en agosto de 2020.

nemeame #2 nemeame *
Deberíamos hacer lo mismo con las empresas de EEUU como Facebook, Instagram, Google Gmail/Youtube, o crean empresas europeas que pagan los impuestos que les corresponden en Europa y almacenan los datos aquí o se les prohíbe sus aplicaciones y webs
#1 Grahml
Ahora tendremos vídeos de Trump constantemente bailando su baile del psicópata

youtu.be/zBdgj_frO2k
