Tiger Woods fue arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol tras volcar su coche en Florida

El golfista Tiger Woods fue arrestado en Florida tras un accidente en Jupiter Island, donde volcó su vehículo al chocar con otro cerca de su casa. Detallaron que una persona se encuentra en condición estable, mientras que otra se rehusó a ser trasladada al hospital. Woods fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Woods, con actividad reciente limitada por lesiones, planeaba volver al circuito. Ya tuvo un grave accidente en 2021 y antecedentes por conducción temeraria en 2017.
