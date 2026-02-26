edición general
La tierra no es de quien la trabaja: la propiedad rural familiar pasa a los fondos de inversión

La transformación radical y acelerada de la agricultura en España, con la irrupción de fondos de inversión internacionales y grandes capitales, están desplazando el modelo de agricultura familiar. Así lo indica el informe “El campo franquiciado: cómo los fondos de inversión han cambiado el olivar español”, de Greenpeace[...]En la península ibérica el agronegocio ha pasado de inyectar inversiones por valor de 800 M en 2021, hasta casi triplicarse en 2023, con 2.200 M de euros anuales. Hasta mayo de 2025 400 M invertidos, y 3000 M en negociación.

¡Eso sería comunismo! :-P
Supongo que la mayoría de las regiones españolas el modelo de "agricultura familiar" que se ha protegido es el del terrateniente como los de lafamilia de la Casa de Alba. Por eso, estos fondos vienen a complementar este sistema latifundista y de concentración parcelaria en pocas manos.
Por ejemplo, en Andalucía los propietarios de las tierras son 4 terratenientes y ahora se junta el "fondo de inversión", que viene a especular con la vida de la gente, ya sea comprando tierras…   » ver todo el comentario
De ratones y hombres
novedad xD
