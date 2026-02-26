La tierra no es de quien la trabaja: la propiedad rural familiar pasa a los fondos de inversión

La transformación radical y acelerada de la agricultura en España, con la irrupción de fondos de inversión internacionales y grandes capitales, están desplazando el modelo de agricultura familiar. Así lo indica el informe “El campo franquiciado: cómo los fondos de inversión han cambiado el olivar español”, de Greenpeace[...]En la península ibérica el agronegocio ha pasado de inyectar inversiones por valor de 800 M en 2021, hasta casi triplicarse en 2023, con 2.200 M de euros anuales. Hasta mayo de 2025 400 M invertidos, y 3000 M en negociación.