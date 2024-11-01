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¿Tienes megalofobia?

¿Tienes megalofobia?

Las cosas grandes pueden ser aterradoras si tienes megalofobia.

| etiquetas: megalofobia , ciencia , divulgacion , miedo , fobia
2 0 0 K 17 ciencia
2 comentarios
2 0 0 K 17 ciencia
#1 Tecar *
Fobia a las cosas grandes dice.
¿Qué cosas?
Porque los chistes se cuentan solos.
Bueno ya me voy que he quedado con el negro de WhatsApp...
:troll:
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LázaroCodesal #2 LázaroCodesal
#1 Ahora entiendo a las mujeres que me rechazan......
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