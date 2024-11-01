¿Tiene coste no alinearse con el PP y Vox?

Para Javier Luque, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Jaén, la presencia del agitador Vito Quiles en el cierre de campaña del PP en Aragón supone la "formalización" de una ofensiva sistemática contra la disidencia. Este evento evidenciaría, según el autor, cómo el PP estaría asumiendo como propia una red de hostigamiento que busca que criticar a la derecha tenga un coste personal y profesional.