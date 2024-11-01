edición general
8 meneos
20 clics
Posible nueva DANA en la Comunidad Valenciana para el puente del 9 de octubre

Posible nueva DANA en la Comunidad Valenciana para el puente del 9 de octubre

La Comunitat Valenciana podría volver a vivir un episodio de lluvias intensas coincidiendo con el 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir del jueves se espera un nuevo frente de precipitaciones que podría afectar especialmente al litoral, con tormentas localmente fuertes y persistentes. La Aemet y el 112 Comunitat Valenciana aconsejan evitar desplazamientos innecesarios en caso de aviso meteorológico y extremar las precauciones ante posibles inundaciones.

| etiquetas: dana , valencia , comunidad valenciana , cambio climático
6 2 1 K 88 actualidad
12 comentarios
6 2 1 K 88 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Empezar a mover esto y mirad como salta la extrema derecha a negarlo porque afecta el consumo del puente (9 de octubre es festivo en la comunidad valenciana)

Misma razón por la que no se dió la alerta el 29 de octubre.
1 K 27
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue *
#_2 Eres tú y los cientos como tú que intentáis coordinadamente cuestionar todo lo referente al clima para que la gente no confíe y siga consumiendo aunque vaya la vida en ello , lo de la semana pasada no era una DANA, era un exhuracán convertido en tormenta tropical

Lo que popularmente se conoce como gota fría en términos científicos es una DANA, Depresión Aislada en Niveles Altos
1 K 27
Sandilo #7 Sandilo *
#_1 ¿Qué no se dio la alerta intencionadamente para no afectar al consumo?

Bulo.
1 K 14
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#7 29 de octubre, 13 de noviembre, 1 de julio, la semana pasada. En verano con las alertas de calor también fueron las alertas tarde a medio día para que la gente no dejase de consumir

Siempre se da tarde para o no afectar el consumo o no parar la actividad laboral. Son hechos comprobables. Los datos cuadran, o se avisa tarde cuando la gente ha hecho planes o ya ha parado el trabajo.

Llevo diciéndolo 1 año
0 K 14
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Fijaros en los tiempos en los que se van a hacer cosas por parte de la Generalitat.

El 1 de julio también cayó una tromba de agua y el cecopi actuó pasada la tromba porque era pronto y fin de semana, si se hacía pronto pues hundía el consumo

El fin de semana pasado no hicieron nada hasta el domingo por la tarde, porque con avisos desde el viernes y sábado si daban alertas hundían el consumo

Mirad como la generalitat y el ayuntamiento manejan los tiempos. O lo dan a deshoras para que no se vea, o se da tarde, o se oculta para que el clima no afecte la economía.

Ya podéis tirarme 500 insultos y 200 amenazas. Yo quiero que tu vivas y ellos te quieren consumiendo y trabajando hasta morir.
0 K 14
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
Lo que os decía en #5 ya lo tenéis en #10

Gracias por confirmar 8-D
0 K 14
#12 Leon_Bocanegra
#11 ni te he insultado ni te he amenazado. No te flipes.
0 K 9
#4 Abril_2025
Voy a comprar más juegos de mesa porque con los niños tanto tiempo en casa me van a faltar juguetes.
0 K 11
ChatGPT #2 ChatGPT
Soy yo o ya todo es DANA que viene?
0 K 10
#6 poxemita
#2 no, otras veces son vaguadas.

La diferencia es como las islas y las penínsulas, la DANA se desengancha y la vaguada sigue unida a la corriente de frío polar.
0 K 10
#9 alamajar
#2 vendes piso en la costa?
0 K 10
#10 Leon_Bocanegra
#_8 porque ignoras a los meneantes si luego nos lees y contestas igualmente? No pierdes mucho tiempo en eso? tiempo que deberías usar para acabar con el sistema.
0 K 9

menéame