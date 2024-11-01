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The Rezillos - Top Of The Pops
The Rezillos interpretando el tema Top Of The Pops en 1978.
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skaworld
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Pos porque es viernes y estoy haciendo tiempo para esta noche ir a verlos
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pelagito
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Anoche no pude ir a verlos y me quedé con las ganas.
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devilinside
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Adoro los Rezillos. Ni me enteré de que tocaban ayer
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pelagito
#3
ayer Córdoba, hoy Madrid
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devilinside
#4
Me va a dar igual, voy a intentar localizar entradas, pero siendo el concierto en una sala muy pequeña, va a ser imposible
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devilinside
#4
Gracias
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