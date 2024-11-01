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The Rezillos - Top Of The Pops

The Rezillos - Top Of The Pops

The Rezillos interpretando el tema Top Of The Pops en 1978.

| etiquetas: rezillos , top of the pops , punk
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6 comentarios
8 2 0 K 50 ocio
skaworld #1 skaworld *
Pos porque es viernes y estoy haciendo tiempo para esta noche ir a verlos
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#2 pelagito *
#1 Anoche no pude ir a verlos y me quedé con las ganas.
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devilinside #3 devilinside
#2 Adoro los Rezillos. Ni me enteré de que tocaban ayer
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#4 pelagito
#3 ayer Córdoba, hoy Madrid
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devilinside #5 devilinside
#4 Me va a dar igual, voy a intentar localizar entradas, pero siendo el concierto en una sala muy pequeña, va a ser imposible
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devilinside #6 devilinside
#4 Gracias
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menéame