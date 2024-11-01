edición general
Venezuela y la crisis del modelo imperial estadounidense

Donald Trump explicó que las empresas petroleras de EE.UU. van a invertir miles de millones de dólares en el sector petrolífero de Venezuela, de manera que en pocos años puedan garantizar que la producción de petróleo venezolano suba desde los lánguidos 900.000 barriles diarios de hoy en día hasta los 4 ó 5 millones de barriles por día (Mb/d). En su alocución, el presidente Trump mencionó la palabra "petróleo" un total de 29 veces, más del doble de las que mencionó "narcotráfico", dejando meridianamente claro de qué iba todo esto....

Ripio #7 Ripio
#6 Cambiado y meneado.
cocolisto #8 cocolisto
#7 Gracias de corazón.
#2 Jacusse
Sea como sea, no van a pasar menos de 5-10 años hasta que no se vea algo de ese petróleo de la faja del Orinoco.
cocolisto #4 cocolisto
Creo que la crisis es tan gorfmda que se dedican a dar patochadas.Veremos.
Ripio #1 Ripio
cocolisto #3 cocolisto
#1 No conocía esa norma.La tendré en cuenta.Sencillamente he hecho un corta pega del titular.
Ripio #5 Ripio
#3 Estoy seguro de que es como me dices.
¿Quieres que lo quite del titular?
cocolisto #6 cocolisto
#5 Ayvé,llevas razón.Cámbialo si haces el favor.
