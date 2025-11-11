Thai Ngoc, el vietnamita que no duerme desde hace 62 años [ITA]

Thai Ngoc tiene 81 años y en los últimos 62 años nadie lo ha visto dormir, desde 1963. Sus exámenes médicos son normales. Técnicamente, la vida de Thai Ngoc no es posible: la investigación científica da por seguro que los seres humanos no pueden sobrevivir más de unos pocos días sin dormir, ya que el cuerpo depende del descanso para la memoria, las funciones inmunitarias y las funciones cognitivas. Los médicos suponen que Thai Ngoc se las arregla con “microsueños”.