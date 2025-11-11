Thai Ngoc, el vietnamita que no duerme desde hace 62 años [ITA]

edición general
Thai Ngoc tiene 81 años y en los últimos 62 años nadie lo ha visto dormir, desde 1963. Sus exámenes médicos son normales. Técnicamente, la vida de Thai Ngoc no es posible: la investigación científica da por seguro que los seres humanos no pueden sobrevivir más de unos pocos días sin dormir, ya que el cuerpo depende del descanso para la memoria, las funciones inmunitarias y las funciones cognitivas. Los médicos suponen que Thai Ngoc se las arregla con “microsueños”.

Torrezzno #2 Torrezzno
Esto ya lo vi en Expediente X

en.wikipedia.org/wiki/Sleepless_(The_X-Files)

Segunda temporada. Un tipo que no podía dormir después del Vietnam. Casualidad?
#1 Leclercia_adecarboxylata
Es curioso que estas historias de gente muy pero que muy pero que muy rara siempre surjan en esa parte sureste del mundo.
Bhuvaya #3 Bhuvaya
#1 tal vez porque hay más población y hay más probabilidades.
Juan_Galvan #4 Juan_Galvan
#1 en Álava tenemos el Insomnio Familiar Fatal (IFF), que es una enfermedad genética que se suele manifestar sobre los 40-50 años y va impidiendo el dormir, desde el inicio de los síntomas los pacientes no viven más de 4 años en los que progresivamente dejan de dormir y van teniendo cada vez más incapacidades.
