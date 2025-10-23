edición general
El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera

«Nadie hacía nada y decidimos actuar», dicen Gabriel Menéndez y Kike Simón, cuya actuación fue clave para que el incendio junto a una superficie comercial y una gasolinera no fuera a más.

Aeren #3 Aeren
Los chavales fueron unos valientes y se merecen un aplauso.

Yo como adulta responsable que soy no me habría acercado al fuego para no poner en peligro mi integridad física, a no ser que algún animal o persona estuviera en peligro. Ahí valoraría la situación. Y está claro que ni de coña me juego las cejas para salvar una gasolinera. Cada vez que suben los precios because patatas me apetece prenderles fuego yo misma.
Malinke #2 Malinke
Los bomberos tardaron mucho en venir.
#1 Kuruñes3.0 *
:-) :-) :-)
Los profes lloricas de otros hilos, por aquí ni están ni se les espera.
Mimimi la juventud mimi cruza las piernas mimimi no adora a los dioses mimimi todo el mundo escribe libros.
