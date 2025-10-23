·
El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera
«Nadie hacía nada y decidimos actuar», dicen Gabriel Menéndez y Kike Simón, cuya actuación fue clave para que el incendio junto a una superficie comercial y una gasolinera no fuera a más.
etiquetas
:
gasolinera
,
avilés
,
incendio
#3
Aeren
Los chavales fueron unos valientes y se merecen un aplauso.
Yo como adulta responsable que soy no me habría acercado al fuego para no poner en peligro mi integridad física, a no ser que algún animal o persona estuviera en peligro. Ahí valoraría la situación. Y está claro que ni de coña me juego las cejas para salvar una gasolinera. Cada vez que suben los precios because patatas me apetece prenderles fuego yo misma.
0
K
12
#2
Malinke
Los bomberos tardaron mucho en venir.
0
K
11
#1
Kuruñes3.0
*
Los profes lloricas de otros hilos, por aquí ni están ni se les espera.
Mimimi la juventud mimi cruza las piernas mimimi no adora a los dioses mimimi todo el mundo escribe libros.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
