Tesla consigue un beneficio récord en España

Tesla Spain, la sociedad perteneciente al fabricante de vehículos estadounidense Tesla, concluyó el ejercicio de 2024 con una cifra récord en su beneficio neto de 6,98 millones de euros, lo que significa un 15,3% más que lo que obtuvo en el año 2023
Esperando como cierra 2025 respecto a 2024…
Y no veo soltar 30.000 pavos por algo similar a un Corsa.
Esto te exige, tener que hacer cientos de km para cualquier problema que tengas en el coche, o ir en grúa, si el coche no puede moverse.
Y sí, algunos no han tenido problemas, pero a otros muchos, les ha tocado pasar por el servicio oficial.
Un tema que consideraré en un par de años cuando tenga que cambiar de coche, gracias por el aviso.
www.tesla.com/es_es/findus/list/services/Spain
¿Si tienes una avería en garantía? ¿Viene un servicio a tu casa sin coste? ¿Aunque sea a otra provincia?
Si hay una llamada a revisión, para corregir algún problema, ¿también vienen a tu casa?
Bueno, yo no compro nada de USA, ni CocaCola, ni galletas Oreo, nada. Aunque esos productos se fabriquen en España la licencia es usana. Tampoco compro patatas de Israel, nada.