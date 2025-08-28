edición general
Tesla consigue un beneficio récord en España

Tesla Spain, la sociedad perteneciente al fabricante de vehículos estadounidense Tesla, concluyó el ejercicio de 2024 con una cifra récord en su beneficio neto de 6,98 millones de euros, lo que significa un 15,3% más que lo que obtuvo en el año 2023

#5 xavigo
“Cerró 2024 con un 15,3% que en 2023”

Esperando como cierra 2025 respecto a 2024…
Torrezzno #7 Torrezzno
Hay que parar al fascismo
#10 Madmaxi
Fachispain, go go...
#3 pandasucks *
Habrá que ver las cifras totales del 1er semestre (no por meses).  media
bruno_rico #14 bruno_rico
#3 justo vi en Reddit esta imagen  media
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Nunca pensé que lo iba a decir, pero salvo BYD (es que no me fio de mucho chino, no sé lo que va a durar la empresa) el Model 3 es de lo más barato que hay en coches razonables (ya sé que hay hay mucho que considera el Dacia Sandero el coche de sus sueños)

Y no veo soltar 30.000 pavos por algo similar a un Corsa.
#6 arco2004 *
#1 Dejando aparte lo del nazi, los teslas tienen, según mi opinión, un gran fallo. No existen servicios oficiales de reparación en todas las provincias, es más, en algunas Comunidades no hay ninguno.
Esto te exige, tener que hacer cientos de km para cualquier problema que tengas en el coche, o ir en grúa, si el coche no puede moverse.
Y sí, algunos no han tenido problemas, pero a otros muchos, les ha tocado pasar por el servicio oficial.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

Un tema que consideraré en un par de años cuando tenga que cambiar de coche, gracias por el aviso.
#9 arco2004
#8 Esta es la lista a día de hoy y creo que no hay muchos planes de abrir otros centros.
www.tesla.com/es_es/findus/list/services/Spain
Josecoj #12 Josecoj
#6 #8 No necesitas un taller cerca. Tienen vehículos y técnicos desplazados por toda la península que van a tu casa, trabajo y donde quedes con ellos y te arreglan la avería, cambian ruedas, pastillas o lo que sea. Y además, lo hacen en un par de horas sin tener que dejar el coche en el taller varios días. Cómo dice #1 es el coche con mejor relación calidad/precio, y con una gestión de la batería insuperable. Si tenéis pensado compraros un eléctrico, no leáis los comentarios de MNM, y preguntar directamente a quien tenga coches eléctricos porque os llevaréis una sorpresa
#15 arco2004
#12 Explícanos eso.
¿Si tienes una avería en garantía? ¿Viene un servicio a tu casa sin coste? ¿Aunque sea a otra provincia?
Si hay una llamada a revisión, para corregir algún problema, ¿también vienen a tu casa?
Top_Banana #11 Top_Banana
#1 BYD es crema. 8-D
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#1 Tu no conoces MG4 , verdad, desde 16.980€ y con unos acabados impecables
#2 cocococo
Una mierda compro yo un Tesla, o cualquier vehículo eléctrico. Yo tengo el Opel Corsa viejo y cuando pete me paso al transporte público, voy andando o me consigo otro coche de combustión usado muy barato mientras la mafia de la UE siga permitiendo su uso.

Bueno, yo no compro nada de USA, ni CocaCola, ni galletas Oreo, nada. Aunque esos productos se fabriquen en España la licencia es usana. Tampoco compro patatas de Israel, nada.
#4 TOTEMICO
lo mismo hasta el propio Musk está comprando sus coches para maquillar cifras, que de este engendro puedes esperarte todo.
