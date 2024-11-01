Terror en Irán: Testimonio sobre la SAVAK del Sha de Persia (padre del príncipe heredero Reza Ciro Pahlaví) y la represión tras el golpe de la CIA que le llevó al poder. (ENG)

Crudo testimonio de lo que trajo el golpe de la CIA que derrocó al gobierno legal de Mossadeq. Publicado en The New York Review of Books (1976) por un intelectual iraní que sobrevivió a las cárceles del Sha, describiendo las condiciones de hacinamiento y las torturas de la policía secreta SAVAK. Más de 300.000 personas pasaron por prisión; un promedio de 1.500 arrestos mensuales, torturas sistemáticas, represión, pobre y episodios donde el ejército asesinó a 6000 de personas en un solo día, mientras el Sha y su familia vivían en la opulencia.