edición general
6 meneos
6 clics
Terror en Irán: Testimonio sobre la SAVAK del Sha de Persia (padre del príncipe heredero Reza Ciro Pahlaví) y la represión tras el golpe de la CIA que le llevó al poder. (ENG)

Terror en Irán: Testimonio sobre la SAVAK del Sha de Persia (padre del príncipe heredero Reza Ciro Pahlaví) y la represión tras el golpe de la CIA que le llevó al poder. (ENG)

Crudo testimonio de lo que trajo el golpe de la CIA que derrocó al gobierno legal de Mossadeq. Publicado en The New York Review of Books (1976) por un intelectual iraní que sobrevivió a las cárceles del Sha, describiendo las condiciones de hacinamiento y las torturas de la policía secreta SAVAK. Más de 300.000 personas pasaron por prisión; un promedio de 1.500 arrestos mensuales, torturas sistemáticas, represión, pobre y episodios donde el ejército asesinó a 6000 de personas en un solo día, mientras el Sha y su familia vivían en la opulencia.

| etiquetas: irán , cia , pahlaví , historia , derechos humanos , tortura , geopolítica
6 0 0 K 70 politica
1 comentarios
6 0 0 K 70 politica
Supercinexin #1 Supercinexin
Están como locos los iranises de que vuelva este auténtico Jesucristo de la Libertad a gobernar su pueblo. Lo vi el otro día en Antena 3, una chica guapísima con una foto del Sha y al lado una rubia con una bandera de Israel. Esos son los iranises güenos de verdá, y no los marrones esos feos que salen por la tele en alpargatas, puaj.
1 K 38

menéame