Terremoto mayor magnitud 7.4 - Filipinas (ingles)

Un poderoso sismo de magnitud 7.4 ocurrió en el Philippine Sea cerca de la costa de Región de Dávao, Filipinas, en la mañana de viernes, 10 oct 2025 a las 09:43 hora local (Asia/Manila GMT +8). El temblor tuvo una profundidad poco profundo de 58 km y se sintió en una gran región. La poca profundidad del sismo hizo que se sintiera más fuerte cerca del epicentro que lo que sería un terremoto más profundo de magnitud similar,podría haber sido sentido por más de 28.2 millónes de personas.