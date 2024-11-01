·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6756
clics
No, la factura de la calefacción no se ha triplicado en Alemania desde 2021
4848
clics
Momentos increíbles de animales cagando
4561
clics
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
3619
clics
Cómo me gané la confianza de una araña de 2 centímetros de tamaño [ENG]
3727
clics
Un tomate a 9 dólares y 50 centavos te explica quién va a ganar las elecciones de Nueva York
más votadas
700
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
451
La propuesta del PSOE que premia a los fondos buitre, una nueva 'inocentada' del Ministerio de Vivienda
579
Mazón miente hasta el final: los bulos de su discurso de dimisión
456
Un juez de Barcelona sentencia que llamar "nazi" y "matón" a Daniel Esteve no atenta contra su honor
403
El gerente del PP valenciano ataca a una víctima de la dana: "Qué poco queda para verte a sueldo del PSOE"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
128
clics
Una tercera vía entre comprar y alquilar
Un experimento suizo contra la crisis de la vivienda.
|
etiquetas
:
vivienda
,
crisis
,
alquiler
7
0
0
K
74
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
0
K
74
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Pertinax
*
Han inventado las Cooperativas de Vivienda, que existen en España desde hace décadas. Por no decir un siglo.
7
K
72
#5
cosmonauta
#2
No las han inventado, pero han conseguido que funcionen.
1
K
26
#7
Pertinax
*
#6
#5
Intuyo que la diferencia es que en Suiza no te convierten en propietario. De todos modos dejan claro que es un experimento. Suerte con dejarte la vida en esos experimentos aquí.
0
K
12
#8
cosmonauta
#5
El 8% de la vivienda de Lausana. No creo que lleguen a eso ni en el paraíso rojo de Marinaleda.
0
K
14
#6
RoterHahn
#2
Existen en todas partes.
Tb los conozco en Alemania.
1
K
26
#1
Quillotro
OKUPAR!
3
K
31
#4
Bolgo
#teahorrounclick
En las cooperativas suizas de vivienda, las personas que se mudan no compran un piso, sino participaciones en esa comunidad. Esas participaciones les otorgan derecho a voto, independientemente del tamaño del apartamento que ocupen. Esos fondos se destinan al mantenimiento del edificio, a mantener los alquileres por debajo del mercado y, a menudo, a financiar servicios comunitarios como guarderías. Cuando un socio se marcha, recupera su aportación inicial, sin beneficio alguno.
3
K
31
#3
sliana
Suena comunista
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Existen en todas partes.
Tb los conozco en Alemania.
En las cooperativas suizas de vivienda, las personas que se mudan no compran un piso, sino participaciones en esa comunidad. Esas participaciones les otorgan derecho a voto, independientemente del tamaño del apartamento que ocupen. Esos fondos se destinan al mantenimiento del edificio, a mantener los alquileres por debajo del mercado y, a menudo, a financiar servicios comunitarios como guarderías. Cuando un socio se marcha, recupera su aportación inicial, sin beneficio alguno.