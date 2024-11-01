edición general
Una tercera vía entre comprar y alquilar

Un experimento suizo contra la crisis de la vivienda.

Pertinax #2 Pertinax *
Han inventado las Cooperativas de Vivienda, que existen en España desde hace décadas. Por no decir un siglo.
cosmonauta #5 cosmonauta
#2 No las han inventado, pero han conseguido que funcionen.
Pertinax #7 Pertinax *
#6 #5 Intuyo que la diferencia es que en Suiza no te convierten en propietario. De todos modos dejan claro que es un experimento. Suerte con dejarte la vida en esos experimentos aquí.
cosmonauta #8 cosmonauta
#5 El 8% de la vivienda de Lausana. No creo que lleguen a eso ni en el paraíso rojo de Marinaleda.
RoterHahn #6 RoterHahn
#2
Existen en todas partes.
Tb los conozco en Alemania.
#1 Quillotro
OKUPAR!
Bolgo #4 Bolgo
#teahorrounclick
En las cooperativas suizas de vivienda, las personas que se mudan no compran un piso, sino participaciones en esa comunidad. Esas participaciones les otorgan derecho a voto, independientemente del tamaño del apartamento que ocupen. Esos fondos se destinan al mantenimiento del edificio, a mantener los alquileres por debajo del mercado y, a menudo, a financiar servicios comunitarios como guarderías. Cuando un socio se marcha, recupera su aportación inicial, sin beneficio alguno.
#3 sliana
Suena comunista
