"Tenemos miedo, queremos más seguridad": allegados y vecinos claman ante el asesinato de una mujer de origen chino de 41 años en Esplugues | Cataluña

La víctima del crimen de Esplugues era una mujer de origen chino de 41 años, que hacía un año que vivía en la localidad -su familia directa está en China-, tenía trabajo y estaba estudiando español, según aseguraron la tarde de este lunes un grupo de allegadas a las puertas del Consistorio, donde acudieron a pedir explicaciones y "más información" al alcalde socialista de la localidad. Un apuñalamiento mortal que ha provocado fuertes críticas a nivel social y político por la gestión del Govern y ante el aumento de la inseguridad en Barcelona y