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"Tenemos miedo, queremos más seguridad": allegados y vecinos claman ante el asesinato de una mujer de origen chino de 41 años en Esplugues | Cataluña

La víctima del crimen de Esplugues era una mujer de origen chino de 41 años, que hacía un año que vivía en la localidad -su familia directa está en China-, tenía trabajo y estaba estudiando español, según aseguraron la tarde de este lunes un grupo de allegadas a las puertas del Consistorio, donde acudieron a pedir explicaciones y "más información" al alcalde socialista de la localidad. Un apuñalamiento mortal que ha provocado fuertes críticas a nivel social y político por la gestión del Govern y ante el aumento de la inseguridad en Barcelona y

| etiquetas: miedo , seguridad , claman , asesinato , mujer , origen , chino , cataluña
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2 comentarios
5 1 3 K 48 actualidad
FunFrock #2 FunFrock
En este foro no van a encontrar ni un ápice de empatia por lo sucedido.
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Kantinero #1 Kantinero
un grupo de allegadas a las puertas del Consistorio, donde acudieron a pedir explicaciones y "más información" al alcalde socialista de la localidad.
El inmundo no pierde oportunidad de meter mierda
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menéame