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Con temperaturas medias superiores a los 21 °C, los océanos se acercan a nuevos récords de calor (Eng)

Las aguas superficiales son ahora casi 0,5 °C más cálidas que la media estimada entre 1993 y 2022, según datos del programa europeo Copernicus.

| etiquetas: clima , cambio climático , calor , océanos
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Mark_ #1 Mark_
Las olas de calor y danas de ahora nos van a parecer un parque de atracciones dentro de diez años...
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menéame