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Con temperaturas medias superiores a los 21 °C, los océanos se acercan a nuevos récords de calor (Eng)
Las aguas superficiales son ahora casi 0,5 °C más cálidas que la media estimada entre 1993 y 2022, según datos del programa europeo Copernicus.
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