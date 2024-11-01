edición general
Las temperaturas más bajas jamás registradas sacuden el sureste de EE. UU., mientras que la nieve cubre partes del noreste (Eng)

El sureste de EE. UU. se ha visto sumido en temperaturas récord, lo que ha afectado a 18 millones de personas bajo una alerta por heladas en Alabama, Florida y Georgia.

#2 Leclercia_adecarboxylata
Temperaturas más bajas jamás registradas han existido siempre.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 no has visto las imágenes de las iguanas congeladas en Florida? xD
#1 concentrado
Hace unas semanas que los meteorólogos predijeron algo así por la aparición este invierno del fenómeno de la Niña.
Nylo #3 Nylo
Esas temperaturas se han registrado montones de veces casi todos los años en ese mismo lugar. Lo que no tiene precedente es que ocurra a primeros de Noviembre. Mierda de titulares, coño.
