El temor a un shock inflacionario por Oriente Medio sitúa la deuda alemana en máximos de 2011

El recelo de los inversores al auge de los precios energéticos por la crisis en Oriente Medio tensa el mercado europeo de deuda. El precio de los bonos soberanos cae en la práctica mayoría de las duraciones llevados por la presión vendedora. El mejor ejemplo es también la máxima referencia para la eurozona. El bono alemán a diez años ofrece una rentabilidad del 2,97% que son máximos de 2011. Y este aumento del retorno exigido por los inversores dibuja una evolución similar a la vivida en 2022