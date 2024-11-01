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El temor a un shock inflacionario por Oriente Medio sitúa la deuda alemana en máximos de 2011

El recelo de los inversores al auge de los precios energéticos por la crisis en Oriente Medio tensa el mercado europeo de deuda. El precio de los bonos soberanos cae en la práctica mayoría de las duraciones llevados por la presión vendedora. El mejor ejemplo es también la máxima referencia para la eurozona. El bono alemán a diez años ofrece una rentabilidad del 2,97% que son máximos de 2011. Y este aumento del retorno exigido por los inversores dibuja una evolución similar a la vivida en 2022

| etiquetas: oriente medio , shock , inversores , bound , deuda alemana
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4 comentarios
4 1 0 K 54 actualidad
taSanás #1 taSanás
Mira, así mejora la prima de riesgo española. Os acordáis que barrila con eso? xD
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sotillo #2 sotillo
#1 Alemania se merece esto y mucho más, lleva años apoyando a Israel y perjudicando a los españoles
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bronco1890 #4 bronco1890
Lo que viene a decir el artículo es que los mercados anticipan una crisis inflacionaria como la del 2022 y eso hace subir el rendimiento de los bonos: si hay inflación el BCE tendrá que subir tipos y nadie quiere comprar un bono alemán que da el 3% cuando posiblemente dentro de unos meses ese mismo bono con el mismo riesgo estará dando el 5%.
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Tribuno #3 Tribuno
¿Eso significa que ahora Alemania es de los PIGS? Quien lo iba a decir.
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menéame