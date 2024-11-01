·
Tellado elogia la "valentía" del ultra Vito Quiles para "dar voz a lo que otros no son capaces"
El secretario general del PP también ha criticado el "populismo de derechas", en alusión a Vox, y ha pedido a los jóvenes en un acto de Nuevas Generaciones que huyan de "esas recetas sencillas"
#3
Socavador
La valentía de dar voz a los Nazis se llama traición al Estado democrático, señor Tarado.
14
K
135
#1
XtrMnIO
*
Joder que asco da ese tío con pinta de cura pedófilo.
Alguien sabe de algo bueno que haya hecho por los españoles? O sólo chupar del frasco?
10
K
94
#2
Golan_Trevize
Al PP los de Vox le están (y van a) comiendo la tostada a base de bien, y son tan mongolos que ni se están enterando. Seguid así, imbéciles.
6
K
48
#4
alfre2
Lo democrático es pisotear nazis. Que escupan los dientes
2
K
30
#5
JuanCarVen
Si estos son la alternativa a Sánchez prefiero el meteorito o que Sánchez dure 10 años más. Todos los que eran capaces en el PP hace años que dejaron la política nacional (Soraya, Luis de Guindos, Dolors Montserrat,..) Feijóo es un mediocre comparado con Rajoy y se redes de gente de su nivel.
0
K
11
#6
Piscardo_Morao
#5
Si Feijoó es un mediocre comparado con Rajoy, eso es que Feijoó no es mediocre, es todavía peor porque Rajoy ya era mediocre siendo generosos.
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
