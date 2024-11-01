·
La televisión turca homenajea a España y acaba su telediario en castellano: "Gracias por estar del lado correcto de la historia"
La presentadora del informativo nacional, Ece Üner del canal Halk Tv, ha querido aportar su 'granito de arena' a la amistad entre los países...
television
turquia
iran
guerra
actualidad
#3
MiguelDeUnamano
Es duplicada y portada:
www.meneame.net/story/tv-turca-agradece-espana-estar-lado-correcto-his
#2
Leclercia_adecarboxylata
1# Es más, yo creo que la avalancha de investigadores de los métodos de anticoncepción del
Alburnus tarichi
está detrás de todo esto.
#1
YSiguesLeyendo
que Españita sea uno de los países con más calvos del mundo que van a Turquía a solucionarse lo suyo y ser una fuente de ingresos para las clínicas del país a lo mejor tiene algo que ver, no?
#4
DocendoDiscimus
#1
Ajá. O sea, crees que el telediario turco ha terminado en castellano diciendo "Gracias por estar del lado correcto de la historia" tras haberse plantado Sánchez ante Trump porque van muchos calvos españoles a ponerse pelo, ¿no? Es eso lo que dices, ¿no?
#6
Edheo
#4
A algunos, contar cualquier inmundicia, por falsa que sea, les vale, si les aplauden o ganan votos.
Y lo cierto, es que es así. Punto.
#5
sotillo
Seguro que cualquier Abascal sin pelo piensa esto
