La televisión turca homenajea a España y acaba su telediario en castellano: "Gracias por estar del lado correcto de la historia"

La presentadora del informativo nacional, Ece Üner del canal Halk Tv, ha querido aportar su 'granito de arena' a la amistad entre los países...

#2 Leclercia_adecarboxylata
1# Es más, yo creo que la avalancha de investigadores de los métodos de anticoncepción del Alburnus tarichi está detrás de todo esto.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
que Españita sea uno de los países con más calvos del mundo que van a Turquía a solucionarse lo suyo y ser una fuente de ingresos para las clínicas del país a lo mejor tiene algo que ver, no?

DocendoDiscimus #4 DocendoDiscimus
#1 Ajá. O sea, crees que el telediario turco ha terminado en castellano diciendo "Gracias por estar del lado correcto de la historia" tras haberse plantado Sánchez ante Trump porque van muchos calvos españoles a ponerse pelo, ¿no? Es eso lo que dices, ¿no?

Edheo #6 Edheo
#4 A algunos, contar cualquier inmundicia, por falsa que sea, les vale, si les aplauden o ganan votos.
Y lo cierto, es que es así. Punto.
Y lo cierto, es que es así. Punto.

sotillo #5 sotillo
Seguro que cualquier Abascal sin pelo piensa esto


