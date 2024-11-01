Telegram intensifica su colaboración con las autoridades en España, facilitando IP y teléfono de 3.482 usuarios de la app

Telegram publicó por primera vez en octubre de 2024 información sobre el número de solicitudes que recibe de las fuerzas de seguridad, con las que los diversos países donde opera buscan identificar a usuarios de la plataforma. Unos meses antes, su fundador, Pável Dúrov, había sido detenido por las autoridades francesas. Tras su liberación, la app añadió a sus condiciones de uso una cláusula que advertía que podía facilitar información como la IP o el número de teléfono de los usuarios involucrados en "actividades delictivas".