Telegram intensifica su colaboración con las autoridades en España, facilitando IP y teléfono de 3.482 usuarios de la app

Telegram publicó por primera vez en octubre de 2024 información sobre el número de solicitudes que recibe de las fuerzas de seguridad, con las que los diversos países donde opera buscan identificar a usuarios de la plataforma. Unos meses antes, su fundador, Pável Dúrov, había sido detenido por las autoridades francesas. Tras su liberación, la app añadió a sus condiciones de uso una cláusula que advertía que podía facilitar información como la IP o el número de teléfono de los usuarios involucrados en "actividades delictivas".

Veelicus #1 Veelicus
cuando dice autoridades se refiere a jueces y juezas?, porque lo dudo mucho... aqui la policia pide sin orden judicial y a tragar con la democracia de la UE... que lamentable todo.
frg #3 frg
#1 Tienen que ser un juez el que haga una petición así. El problema es que muchos jueves aceptan hacer peticiones retroactivas ...
Torrezzno #2 Torrezzno
Luego llorando de que viene el totalitarismo. Lo tienen bien cogido.
