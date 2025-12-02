edición general
Los teléfonos móviles del Neolítico: trompetas de caracola marina halladas en Catalunya se usaron como instrumentos y para comunicarse

Investigadores de la Universitat de Barcelona han analizado este tipo de trompetas y han descubierto que eran muy eficaces para la comunicación a larga distancia y que también podrían haber sido utilizadas como instrumentos musicales. Paper: www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/signalling-and-music

7 comentarios
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Como el chiste:
Los franceses excavan 100 metros y encuentran cable de cobre. Noticia: ¡Los franceses del neolítico ya tenían líneas de teléfono!
Los alemanes excavan 100 metros y encuentran fibra óptica. Noticia: ¡Los alemanes del neolítico ya tenían ADSL!.
Los españoles excavan 500 metros y no encuentran nada. Noticia: ¡Los españoles del paleolítico ya tenían WiFi!
#7 Albarkas
Es mentira. El primer móvil del neolítico eran las propias personas. No necesitaban móvil porque se comunicaban a gritos. Exactamente igual que hoy.
¿Quien no ha visto o sufrido a alguien con el móvil a gritos? que piensas: si se le apaga el móvil el otro lo va a oír igual...
Barney_77 #1 Barney_77
Y esto no lo publica el "Intituto de Nueva Historia"? Esto es un noticion, los catalanes inventaron el telefono movil, pero los oscuros poderes mesetarios han tratado de ocultar estos avances que demuestran que los catalanes son el pueblo elegido.
#4 RaulUrdaci
En el norte de Navarra éramos más de Txalaparta.
#5 poxemita
Las universidades españolas están que lo petan, entre esto y la agresión sexual que ha aparecido en otra noticia en la Complutense ya estamos al nivel de los grandes paises.
Pacofrutos #6 Pacofrutos
Quien haya visto la película "Cocodrilo Dundee II", seguramente se acuerde de la escena en la que Paul Hogan, encontrándose en apuros, llama a sus amigos aborígenes por medio de una tabla atada a una cuerda que hace girar sobre su cabeza, haciendo un ruido infernal. Se trata del bull-roarer o bramadera, artilugio usado en muchos lugares del planeta que, si en algún momento tuvo funciones de comunicación, actualmente sólo es un instrumento ritual para los aborígenes australianos y un juguete en muchos países en sus múltiples versiones.

youtu.be/3Kf_RYVt2XQ?si=mQlWoALByuOT3NrP
#2 mosquis
Pulse 1 si quiere que le atiendan en castellano.
Premeu 2 si voleu que us atenguin en catalá.
