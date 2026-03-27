edición general
3 meneos
76 clics
'Teherán', la serie que supo anticiparse a los hechos en la guerra de Irán

'Teherán', la serie que supo anticiparse a los hechos en la guerra de Irán

La obra, que ya cuenta con 3 temporadas, explica con exquisita precisión los puntos de vista de ambos bandos, sin dejarse llevar por maniqueísmos

| etiquetas: teherán , serie , guerra de irán
2 1 1 K 24 cultura
sin comentarios
2 1 1 K 24 cultura

menéame