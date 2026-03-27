·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7088
clics
Imágenes del ataque de un dron iraní contra un helicóptero Black Hawk en una base militar de Irak (EN)
4855
clics
El calvario de Noelia que comenzó con una agresión sexual grupal
4895
clics
Fotos poco conocidas de una joven Jane Fonda que reflejan su encanto de aquellos tiempos (ENG)
3417
clics
Gabriel Rufián pasa la apisonadora por el congreso
4346
clics
Estupefacción con Ana Rosa por la barbaridad que se le oye sobre la guerra de Irak y el 11-M en Telecinco
más votadas
467
Noelia gana a los ultras Abogados Cristianos y muere tras casi dos años de batalla legal contra su eutanasia
628
EEUU encarcela al socio del novio de Ayuso en Panamá por conspiración y contrabando
475
El 73% de los españoles rechazan la intervención de EEUU e Israel en Irán
573
Una grabación secreta destapa cómo tres obispos ocultaron abusos sexuales en Tenerife
346
El Gobierno declara símbolo franquista el monolito que alza a los asesinos de 'La Desbandá' mientras PP y Vox lo blindan
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
76
clics
'Teherán', la serie que supo anticiparse a los hechos en la guerra de Irán
La obra, que ya cuenta con 3 temporadas, explica con exquisita precisión los puntos de vista de ambos bandos, sin dejarse llevar por maniqueísmos
|
etiquetas
:
teherán
,
serie
,
guerra de irán
2
1
1
K
24
cultura
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
1
K
24
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente